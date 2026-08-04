Colón: joven aprehendido por incumplir una restricción judicial

Un joven de 22 años fue aprehendido durante la noche del lunes en la ciudad de Colón, luego de ser encontrado dentro de una vivienda sobre la que tenía vigente una medida judicial de prohibición de acercamiento y permanencia.

El procedimiento se inició a partir de llamados de vecinos a la Jefatura Departamental Colón, quienes alertaron sobre movimientos sospechosos en un inmueble que, en ese momento, no contaba con moradores.

Al llegar al lugar y con la autorización de la propietaria, el personal policial ingresó a la vivienda, donde localizó al joven. Tras verificar su identidad en los registros correspondientes, se constató que sobre él pesaban medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Familia, que le impedían acercarse o permanecer en el domicilio.

Informada la situación a la Unidad Fiscal de turno, se ordenó la aprehensión del individuo por el supuesto delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.