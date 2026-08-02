Colón: ponen en marcha una Escuela Municipal de Manejo de Motos

La Municipalidad de Colón, a través de Inspección General y el Centro Emisor de Licencias, pondrá en funcionamiento una nueva Escuela Municipal de Manejo de Motos para la obtención de la licencia, con el objetivo de promover una conducción más segura y brindar herramientas prácticas a quienes utilizan este tipo de vehículos.

La propuesta será gratuita y con cupos limitados. Las clases se desarrollarán todos los miércoles, en dos turnos:

* Turno mañana: de 9:00 a 11:45 horas.

* Turno tarde: de 12:15 a 15:00 horas.

Las actividades tendrán lugar en el Centro para el Desarrollo de Colón y contarán con una duración aproximada de dos horas y media.

Formación para una conducción segura

Durante cada jornada se abordarán contenidos vinculados con:

* Técnicas de conducción segura.

* Posicionamiento correcto sobre la motocicleta.

* Uso adecuado del casco.

* Técnicas de frenado.

* Reconocimiento y práctica del circuito de motos.

* Preparación para la instancia práctica necesaria para obtener la licencia de conducir.

La Escuela estará orientada principalmente a personas que se encuentren realizando el trámite para obtener su primera licencia de motocicleta. También podrán participar quienes ya cuenten con licencia y deseen adquirir mayores conocimientos, mejorar su técnica y fortalecer hábitos de conducción segura.

Inscripciones

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente debido a que los cupos son limitados.

La inscripción puede realizarse en la oficina del Centro Emisor de Licencias o comunicándose por WhatsApp al: 3447 64-0756

Nuevos horarios para las pruebas de manejo

Asimismo, se recuerda que las pruebas prácticas para la obtención de licencias se realizan en el Centro para el Desarrollo de Colón, de acuerdo con el siguiente cronograma:

* Autos: lunes y viernes, de 9:00 a 14:30 horas.

* Motos: martes y jueves, de 9:00 a 14:30 horas.

Con esta nueva propuesta, el Municipio continúa fortaleciendo las políticas de prevención y seguridad vial, acompañando a los vecinos en su formación y promoviendo una circulación más responsable en la ciudad.