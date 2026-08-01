Dos personas resultaron lesionadas tras un choque en la Ruta 135

01/08/2026

Un siniestro vial se registró durante la noche del viernes en el kilómetro 4 de la Ruta Nacional 135, donde colisionaron un automóvil y una camioneta.

Por causas que se tratan de establecer, el accidente involucró a un Citroën C3 Picasso, conducido por un hombre de 44 años, quien viajaba acompañado por un hombre de 51 años y un adolescente de 12, y una Peugeot Partner, al mando de un hombre de 72 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Citroën y el menor de edad sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín para su atención médica.

Las circunstancias en que se produjo el siniestro son materia de investigación.

 

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