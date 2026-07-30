Colón salió a buscar turistas para sostener la actividad de sus prestadores

En un escenario nacional atravesado por decisiones de viaje más cuidadas y una fuerte competencia entre destinos, la Municipalidad de Colón, a través de la secretaría de Turismo y Cultura, sostuvo una política promocional activa para generar demanda y fortalecer las oportunidades comerciales del sector turístico local.

La campaña fue diseñada con anticipación y aplicó criterios de segmentación territorial, demográfica y de comportamiento.

Se priorizaron ciudades y sectores con capacidad efectiva de consumo turístico, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y otros mercados regionales.

Los mensajes fueron diferenciados según edades, intereses, hábitos digitales y afinidad con las distintas propuestas del destino. De esta manera, la promoción dejó de ser una comunicación general para dirigirse a públicos con mayores posibilidades de elegir Colón para sus vacaciones, escapadas o momentos de descanso.

Los resultados finales de las campañas desarrolladas en Meta y Google Ads reflejan el alcance de la planificación.

Entre el 8 de junio y el 20 de julio, los contenidos promocionales alcanzaron a más de 2,28 millones de personas, generaron 4,3 millones de impresiones y superaron el millón de reproducciones de video.

La estrategia también produjo 94.500 visitas al sitio oficial de turismo y más de 1.950 acciones de alta intención, entre accesos al listado de alojamientos, consultas y contactos directos mediante WhatsApp.

Estos indicadores muestran que la campaña no se limitó a instalar la imagen de Colón, sino que condujo a los potenciales visitantes hacia instancias concretas de búsqueda, consulta y contacto comercial.

La estrategia digital se complementó con presencia en televisión nacional y regional, medios digitales, creadores de contenido, acciones directas en el subte porteño, participación en eventos de alcance nacional y comunicación permanente desde los canales oficiales del destino.

Cada herramienta cumplió una función específica: los medios masivos ampliaron el reconocimiento de Colón; las redes sociales instalaron propuestas e intereses; Google permitió captar búsquedas activas; los creadores de contenido aportaron cercanía y recomendación; y las acciones presenciales acercaron el destino directamente a potenciales visitantes.

Según informaron desde la comuna, el Municipio no reemplaza la tarea comercial del sector privado, sino que crea condiciones para que pueda vender.

Cada visita al sitio, consulta o contacto generado constituye una oportunidad concreta para alojamientos, establecimientos gastronómicos, termas, comercios, prestadores culturales y servicios turísticos.

La promoción turística es una herramienta de desarrollo económico. Por este motivo, la Municipalidad de Colón sostiene una política profesional, permanente y basada en información, acompañando al sector privado y defendiendo la actividad y el trabajo que el turismo genera en la ciudad.