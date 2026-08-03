Colón: Joven fue aprehendido cuando intentaba sustraer cables en la vía pública

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada, acusado de intentar sustraer cables de un pilar de energía eléctrica en la ciudad de Colón.

El procedimiento se inició alrededor de la 1:28, luego de que un llamado anónimo alertara a la Policía sobre la presencia de dos hombres que intentaban dañar un pilar ubicado en la intersección de las calles Pellenc y Bolívar. Según el aviso, uno de los sospechosos se movilizaba en bicicleta.

Tras el alerta, efectivos que patrullaban la zona lograron localizar a uno de los presuntos involucrados en calle San Martín al 780, cuando circulaba en una bicicleta.

Durante la requisa, los uniformados hallaron en poder del joven una bolsa de tela que contenía dos armas blancas y una luz de emergencia, elementos que fueron secuestrados por considerar que podrían haber sido utilizados para cometer el hecho.

Puesta en conocimiento de lo ocurrido, la fiscal de turno, Dra. Noelia Batto, dispuso la aprehensión del sospechoso por el supuesto delito de tentativa de robo en flagrancia, además del secuestro de los elementos incautados. En tanto, la búsqueda del segundo involucrado continuaba al momento de las actuaciones.