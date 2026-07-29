El CGE designó a la nueva directora departamental de escuelas de Colón

El Consejo General de Educación de Entre Ríos oficializó la designación de la profesora Paola Lorena Paganini como la nueva Directora Departamental de Escuelas del departamento Colón a partir de agosto.

Paganini cuenta con una trayectoria de tres décadas en el sistema educativo provincial, desempeñándose como docente de Nivel Inicial desde 1994. Su idoneidad técnica está respaldada por la aprobación de los Concursos Extraordinarios de Antecedentes y Oposición para cargos directivos (Resolución 500/13 CGE) y para la titularización en supervisión (2018).

En su recorrido profesional se destaca su labor como Supervisora de Nivel Inicial y su reciente desempeño en la Coordinación Provincial del Plan de Alfabetización del organismo. La flamante funcionaria es profesora para la Enseñanza Pre-Escolar (Escuela Normal «R.O.U.») y Diplomada en Sistematización y Análisis del Trabajo Docente (UNIPE).

Su llegada a la conducción territorial se concreta tras haberse detectado desde el CGE irregularidades administrativas en la gestión previa de la Dirección Departamental, lo que motivó el pedido de renuncia de dos funcionarias y la baja de una agente con el objetivo de garantizar la transparencia institucional en la región.