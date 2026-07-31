La Municipalidad de Colón mantiene activos los protocolos preventivos ante la creciente del río Uruguay y las emergencias climáticas

La Municipalidad de Colón mantiene activos los protocolos preventivos ante la creciente del río Uruguay y los pronósticos de lluvias, tormentas y vientos fuertes que podrían afectar a la ciudad durante las próximas semanas.

Con una altura de 6,16 metros registrada en el puerto de Colón, la situación se encuentra actualmente dentro de niveles manejables. No obstante, los equipos municipales ya trabajan en territorio para anticipar distintos escenarios y organizar una respuesta rápida en caso de que resulte necesario avanzar con evacuaciones preventivas.

El nivel de alerta establecido para Colón es de 7,10 metros y el nivel de evacuación se ubica en 7,90 metros. Sin embargo, el Municipio puede comenzar antes con las denominadas evacuaciones en seco (6,80 metros aproximadamente) en aquellas viviendas que presenten mayores dificultades de acceso o cuyos habitantes requieran una atención particular.

Relevamiento preventivo en los sectores de mayor riesgo

Personal del Área de Hábitat y Vivienda comenzó a recorrer los sectores que históricamente resultan afectados por la creciente para actualizar la información disponible sobre las familias residentes.

El relevamiento permite conocer la composición actual de cada hogar, verificar sus datos de contacto y detectar con anticipación situaciones que puedan requerir recursos especiales, como personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores o vecinos con necesidades específicas de salud.

También se dialoga con las familias para que puedan comenzar a organizar documentación, medicamentos, objetos indispensables, muebles y posibles lugares de alojamiento alternativo.

Desde el Municipio se recomienda que quienes cuenten con la posibilidad de trasladarse a la vivienda de un familiar o una persona conocida comiencen a prever esa alternativa, especialmente porque una creciente prolongada puede extender la permanencia fuera del hogar.

Evacuaciones anticipadas y comportamiento del agua

En experiencias anteriores, las evacuaciones preventivas de los casos más comprometidos comenzaron cuando el río se aproximó a los 7 metros, con el objetivo de ingresar con vehículos y camiones antes de que los accesos quedaran afectados.

El ingreso de agua a las viviendas suele producirse con niveles cercanos a los 8 metros, aunque previamente pueden presentarse anegamientos de calles, dificultades de acceso y problemas vinculados con desagües o cloacas.

Cada creciente presenta características particulares, debido a que su impacto depende del volumen de lluvias, la saturación del suelo, el comportamiento de los desagües y el funcionamiento de las obras pluviales ejecutadas en los diferentes sectores de la ciudad.

Durante la creciente de 2024, cuando el río alcanzó aproximadamente los 9,70 metros, fueron evacuadas alrededor de 40 familias. En episodios posteriores, el funcionamiento de nuevas obras de desagüe permitió disminuir considerablemente la cantidad de viviendas afectadas.

Espacios y recursos preparados

La Municipalidad trabaja en el acondicionamiento de un sector del espacio conocido como la Metalúrgica para recibir a personas evacuadas en caso de que sea necesario.

Asimismo, se coordinan recursos con distintas instituciones para atender la estadía de las familias y contemplar aquellos casos que necesiten condiciones particulares de alojamiento o asistencia.

En los próximos días se realizará una nueva reunión de la Junta Municipal de Defensa Civil para repasar los protocolos, definir equipos de guardia y organizar la intervención de las distintas áreas municipales e instituciones.

Trabajo conjunto con Bomberos y Defensa Civil

El Municipio mantiene una articulación permanente con Bomberos Voluntarios y con los organismos que integran Defensa Civil.

Además de la creciente del río, el operativo contempla posibles emergencias provocadas por tormentas intensas y vientos fuertes. En las últimas semanas se registraron situaciones como voladuras de techos, lo que llevó a ampliar la planificación y preparar equipos para responder ante diferentes contingencias climáticas.

También se prevé una capacitación para el personal que pueda intervenir en situaciones de emergencia, especialmente en aquellos casos en los que resulte necesario asistir o retirar personas en sectores con presencia de agua.

Nueva línea para emergencias climáticas

La Municipalidad habilitó una línea específica para centralizar las comunicaciones relacionadas con contingencias climáticas y mejorar la organización de los equipos de respuesta.

* Emergencias climáticas – Coordinación de Hábitat y Vivienda: 3447 64-2290

La línea funcionará dentro del esquema de coordinación municipal con Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Ante una emergencia que requiera la intervención directa de Bomberos, la comunidad también puede comunicarse al número 100.

Actividad normal con medidas preventivas

Con la altura actual del río se observan anegamientos en algunos sectores bajos de la costa. Sin embargo, las actividades correspondientes a las vacaciones de invierno continúan desarrollándose con normalidad.

En la zona portuaria se reorganizaron preventivamente algunas carpas y propuestas, sin que esto afecte el funcionamiento general de la agenda turística y recreativa.

La Municipalidad continuará monitoreando la evolución del río Uruguay y comunicará cualquier modificación a través de sus canales oficiales.

La palabra de Camila Cricel

La coordinadora del Área de Hábitat y Vivienda, Camila Cricel, explicó que el objetivo es anticiparse a los distintos escenarios y brindar tranquilidad a las familias. «Estamos considerando la situación más compleja, aunque esperamos que no ocurra, para estar preparados y para que cada persona sepa cómo actuar, a dónde llamar y cómo vamos a proceder», señaló.

También destacó la importancia de identificar previamente los casos particulares: «Estamos detectando personas con discapacidad, mujeres embarazadas y situaciones de salud que requieren una atención especial, porque durante una evacuación es más difícil comenzar a organizar todo. Es mejor tenerlo previsto».