El intendente Walser recibió a la nueva directora departamental de Escuelas

03/08/2026

El intendente de Colón, José Luis Walser, recibió en su despacho a la nueva directora departamental de Escuelas, Paola Paganini, con quien mantuvo una reunión de carácter protocolar y operativo.

El encuentro constituyó el primer acercamiento formal entre el presidente municipal y la flamante autoridad educativa, y permitió comenzar a delinear una agenda de trabajo conjunta para los próximos meses.

Durante la reunión se dialogó sobre la importancia de sostener una articulación permanente entre la Municipalidad y la Dirección Departamental de Escuelas, con el propósito de acompañar a las comunidades educativas, optimizar la gestión de los recursos disponibles y atender las necesidades prioritarias de los establecimientos de la ciudad.

Walser destacó la importancia de mantener un vínculo fluido con las autoridades del sistema educativo y ratificó la disposición del Gobierno municipal para continuar acompañando a las escuelas de Colón dentro de sus posibilidades y competencias.

Por su parte, Paganini agradeció la recepción y manifestó su voluntad de trabajar coordinadamente con el Municipio en beneficio de estudiantes, docentes, equipos directivos y familias.

La reunión permitió establecer una primera agenda institucional y reafirmar el compromiso de ambas partes de sostener el diálogo y la cooperación para fortalecer la educación en la comunidad.

 

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