Detuvieron a un joven en Colón por presunto incumplimiento de medidas judiciales

Un joven de 23 años fue detenido este lunes en Colón en el marco de una causa judicial que investiga presuntos hechos de amenazas, desobediencia a una orden judicial y lesiones agravadas por el vínculo y por un contexto de violencia de género.

La detención fue concretada por personal de la Jefatura Departamental Colón, en cumplimiento de un oficio judicial emitido por la autoridad competente. El hombre fue localizado por los efectivos y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Según se informó, la medida se originó luego de que se constatara el presunto incumplimiento de medidas cautelares que habían sido impuestas al acusado. En ese marco, se incorporaron elementos de interés para la investigación, entre ellos informes y registros fílmicos, que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Tras el análisis de las actuaciones, la autoridad judicial dispuso la orden de detención que finalmente permitió concretar la aprehensión del joven.