Colón: detuvieron a un hombre de 34 años durante un allanamiento por una investigación por un ilícito

El procedimiento se realizó este sábado en una vivienda ubicada sobre boulevard Ferrari al 800. La Policía secuestró diversos elementos de interés para la causa.

En el marco de una investigación por un presunto ilícito, personal de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante este sábado un allanamiento que culminó con la detención de un hombre de 34 años y el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya, en cumplimiento de las directivas impartidas por la Unidad Fiscal local, encabezada por la Dra. Noelia Batto.

Según se informó oficialmente, las tareas investigativas y la recolección de pruebas permitieron solicitar la orden de allanamiento para una vivienda ubicada en las inmediaciones de boulevard Ferrari al 800, en la ciudad de Colón.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron distintos elementos que serían de interés para la investigación y que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

Además, en el procedimiento fue detenido un hombre de 34 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde permanece alojado a disposición de las autoridades judiciales.