El Centro de Estudios Valais Argentina celebró los 20 años del hermanamiento entre Colón y Sion con un viaje cultural a Suiza

En el marco del 20.º aniversario del hermanamiento entre la ciudad de Colón y Sion, capital del Cantón del Valais (Suiza), el Centro de Estudios Valais Argentina realizó un viaje cultural entre el 9 y el 19 de junio, con el objetivo de fortalecer los históricos lazos de amistad, cooperación e intercambio que unen a ambas comunidades.

La delegación estuvo integrada por estudiantes, docentes y miembros de la comisión directiva de la institución, quienes desarrollaron una intensa agenda de actividades culturales, educativas e institucionales, poniendo especial énfasis en la práctica del idioma francés y en el conocimiento del patrimonio histórico y cultural de la región del Valais.

Durante los diez días de recorrido, el grupo visitó las ciudades y localidades de Sion, Val d’Hérens, Zermatt, Martigny, Gruyères y Kandersteg-Oeschinensee, donde pudo conocer algunos de los paisajes más representativos de Suiza, además de su historia, tradiciones y riqueza cultural.

Uno de los momentos más importantes del viaje fue la participación en la ceremonia oficial por los 20 años del hermanamiento entre Colón y Sion. El acto contó con la presencia de autoridades del Cantón del Valais, representantes de la ciudad de Sion y miembros de la Asociación Valais-Argentina.

Durante la ceremonia, realizada junto al monumento que simboliza el hermanamiento entre ambas ciudades, la delegación renovó el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación y amistad. Además, hizo entrega de presentes institucionales enviados por la Municipalidad de Colón como muestra de reconocimiento y fraternidad hacia las autoridades y representantes suizos.

La comitiva también participó de un almuerzo de confraternidad junto a integrantes de la Asociación Valais-Argentina, autoridades locales, familias anfitrionas y vecinos de la región, en una jornada de intercambio cultural que permitió seguir afianzando los lazos construidos durante estas dos décadas.

En ese encuentro se realizó una degustación de productos regionales argentinos que despertó gran interés entre los asistentes. Se ofrecieron alfajores Quirós, nueces pecán de La Reina, dulce de leche elaborado por la Escuela Agrotécnica «Justo José de Urquiza» y vinos de las bodegas J.L.F., de José Luis Favre, y Orellet, de la familia Deymonnaz. Desde el Centro de Estudios Valais Argentina agradecieron especialmente a los emprendimientos e instituciones que colaboraron con estos aportes, permitiendo compartir sabores representativos de la región y fortalecer el intercambio cultural a través de la gastronomía.

El itinerario culminó en la ciudad italiana de Milán, donde los participantes realizaron una recorrida por algunos de sus principales atractivos históricos y arquitectónicos antes de emprender el regreso a la Argentina.

Desde el Centro de Estudios Valais Argentina destacaron que la experiencia permitió profundizar el aprendizaje del idioma francés, conocer de primera mano la cultura y las tradiciones del Valais y renovar el compromiso de seguir impulsando proyectos de intercambio internacional que acerquen a las nuevas generaciones a sus raíces culturales y continúen consolidando los vínculos entre Argentina y Suiza.