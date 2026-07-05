Colón: detuvieron a un hombre por intentar robar dos botellas de fernet de un supermercado

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en un comercio ubicado sobre calle San Martín. El sospechoso fue sorprendido cuando intentaba retirarse sin pagar la mercadería.

Un hombre de 27 años fue aprehendido este sábado por la tarde en la ciudad de Colón, luego de intentar sustraer dos botellas de fernet de un supermercado ubicado sobre calle San Martín al 900.

El procedimiento se inició pasadas las 19 horas, cuando personal de la Jefatura Departamental Colón acudió al comercio tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un individuo que habría intentado llevarse mercadería sin abonarla.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el administrador del supermercado, quien manifestó que había observado el ingreso del sospechoso y realizó un seguimiento de sus movimientos. Según indicó, el hombre tomó dos botellas de aperitivo Fernet Branca de 750 centímetros cúbicos cada una y las ocultó entre sus pertenencias.

Posteriormente, el individuo intentó cruzar la línea de cajas sin efectuar el pago de los productos, siendo advertido por el personal del comercio.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la fiscal de turno, Dra. Noelia Batto, dispuso el inicio de las actuaciones judiciales y ordenó la inmediata aprehensión del sospechoso, domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

El hombre quedó alojado en dependencia policial y a disposición de la magistratura interviniente.