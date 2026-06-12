Detuvieron a un hombre por realizar pintadas en el edificio de Tribunales de Colón

Un hombre de 59 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes luego de ser sorprendido mientras realizaba pintadas sobre las paredes del edificio de Tribunales de la ciudad de Colón.

El procedimiento tuvo lugar minutos antes de las 5:30, cuando efectivos policiales intervinieron en el inmueble ubicado en la intersección de las calles 12 de Abril y Sarmiento. Allí constataron que el sujeto se encontraba efectuando inscripciones sobre las paredes del edificio judicial.

Tras ser informado de la situación, la Unidad Fiscal de turno dispuso la inmediata aprehensión del involucrado y su traslado a dependencias policiales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Asimismo, se ordenó la constatación de los daños ocasionados y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de incorporar elementos a la investigación en curso.

Por otra parte, en el marco del mismo procedimiento, las autoridades procedieron a la retención del vehículo en el que se movilizaba el hombre, ya que se encontraba estacionado en un sector no habilitado y no contaba con la documentación obligatoria para circular.