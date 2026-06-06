Colón: Investigan un siniestro vial en el que un ciclista resultó lesionado

El hecho ocurrió en la intersección de Andrade y Avenida Quirós. Buscan identificar al vehículo involucrado y a su conductora.

Durante la noche del viernes se iniciaron actuaciones judiciales en la ciudad de Colón a raíz de un siniestro vial en el que resultó lesionado un joven que circulaba en bicicleta.

Según la información recabada hasta el momento, el hecho se habría producido en la intersección de calle Andrade y Avenida Quirós, donde un ciclista de 25 años habría sido embestido por un automóvil cuyas características aún no pudieron ser establecidas con precisión.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo era conducido por una mujer, quien tras el impacto detuvo su marcha y descendió del rodado. Sin embargo, por motivos que son materia de investigación, posteriormente se retiró del lugar.

Como consecuencia de la colisión, el joven sufrió lesiones de carácter leve.

La denuncia fue radicada ante las autoridades competentes y la Unidad Fiscal de Colón tomó intervención en el caso. Mientras tanto, se llevan adelante distintas tareas investigativas con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho e identificar fehacientemente al vehículo involucrado.