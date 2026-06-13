Secuestran varias armas en distintos procedimientos realizados en Colón

Durante las últimas horas, distintos procedimientos llevados adelante por personal policial en la ciudad de Colón permitieron el secuestro de varias armas de fuego y municiones, en actuaciones que quedaron bajo intervención de la Justicia.

Por un lado, efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza al 1000, en el marco de una investigación por violencia de género. Durante el operativo, autorizado por la autoridad judicial competente, se secuestraron un rifle de aire comprimido con mira telescópica, una carabina semiautomática calibre 22, una pistola de aire comprimido, 49 cartuchos calibre 22 LR y recipientes con balines, algunos de ellos de acero.

Según se informó, una vez concluida la medida judicial, el morador del inmueble se presentó en el lugar y reaccionó de manera agresiva contra los efectivos, profiriendo insultos e intentando agredirlos físicamente. La situación fue controlada por el personal actuante, que procedió a reducirlo e identificarlo por disposición de la Fiscalía de turno, quedando supeditado a la causa.

En otro procedimiento, ocurrido durante la noche del viernes, un hombre de 45 años se presentó de manera voluntaria en la Jefatura Departamental Colón para entregar una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, junto a cargadores y cartuchos.

De acuerdo con lo manifestado por el ciudadano, el arma pertenecería a otra persona que habría expresado presuntas intenciones de atentar contra su integridad física, motivo por el cual decidió poner el armamento a resguardo de las autoridades.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal de turno dispuso el secuestro formal del arma y de los elementos asociados, con el fin de determinar su propiedad y procedencia. Todo el material quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.