Grave hecho de sangre en Colón: Un hombre de 30 años fue apuñalado y llegó sin vida al hospital

La víctima, identificada como Carlos Eduardo Altamirano, resultó gravemente herida durante el ataque y fue trasladada de urgencia al Hospital San Benjamín de la localidad de Colón. Según las primeras informaciones, el hombre habría ingresado al nosocomio aparentemente sin signos vitales.
Con respecto a la autoría del hecho, las líneas de investigación preliminares apuntan a que la agresora sería una mujer.
En el lugar del hecho trabajó personal policial y las actuaciones de rigor quedaron a cargo del fiscal en turno de la ciudad de Colón, el Dr. Sebastián Blanc, quien coordina las tareas para esclarecer los motivos del ataque y proceder con las medidas judiciales correspondientes.
Comentar