Grave hecho de sangre en Colón: Un hombre de 30 años fue apuñalado y llegó sin vida al hospital

15/06/2026

Un violento episodio sacudió a la ciudad de Colón este lunes, dejando como saldo un hombre de 30 años fallecido tras recibir heridas de arma blanca.

La víctima, identificada como Carlos Eduardo Altamirano, resultó gravemente herida durante el ataque y fue trasladada de urgencia al Hospital San Benjamín de la localidad de Colón. Según las primeras informaciones, el hombre habría ingresado al nosocomio aparentemente sin signos vitales.

Con respecto a la autoría del hecho, las líneas de investigación preliminares apuntan a que la agresora sería una mujer.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y las actuaciones de rigor quedaron a cargo del fiscal en turno de la ciudad de Colón, el Dr. Sebastián Blanc, quien coordina las tareas para esclarecer los motivos del ataque y proceder con las medidas judiciales correspondientes.

Fuente: 03442

 

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