Colón recolectó 27,5 kilos de medicamentos vencidos en la primera campaña de disposición segura

La ciudad de Colón logró recolectar 27,5 kilos de medicamentos vencidos y/o en desuso durante la primera campaña de recolección domiciliaria desarrollada a fines de mayo en el Departamento Colón. La acción formó parte de una propuesta interinstitucional que también alcanzó a San José y Villa Elisa, donde en conjunto se reunieron alrededor de 55 kilos de elementos vencidos o de descarte.

La campaña fue organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos y los municipios participantes. En Colón, la Municipalidad acompañó activamente la iniciativa a través de la Dirección de Salud, en el marco de una agenda de trabajo orientada a la prevención, la educación sanitaria, la concientización ambiental y la promoción de hábitos responsables en la comunidad.

Una primera experiencia con respuesta positiva en Colón

La jornada de recolección se había anunciado previamente como la primera Campaña de Recolección de Medicamentos Domiciliarios Vencidos y/o en Desuso, con puntos de recepción en Plaza Artigas, CAPS Capilla San Miguel y CAPS Tiro Sur, de 9 a 12 horas. Según la información oficial, la propuesta buscó acercar a los vecinos una herramienta concreta para descartar correctamente medicamentos que ya no debían permanecer en los hogares.

El resultado en Colón fue significativo: 27,5 kilos recolectados, convirtiéndose en el mayor volumen registrado dentro de las tres ciudades participantes. En San José se reunieron 10 kilos y en Villa Elisa 17,6 kilos, totalizando aproximadamente 55 kilos en la primera campaña regional.

Medicamentos que no deben tirarse a la basura ni al desagüe

La iniciativa permitió promover el descarte responsable de medicamentos vencidos, deteriorados, en desuso o restos de tratamientos, incluidos envases vacíos o con restos. Desde las instituciones organizadoras se remarcó que estos elementos no deben ser arrojados junto a los residuos domiciliarios, al inodoro, a desagües, quemados o enterrados, ya que esas prácticas pueden generar impactos negativos en la salud humana, animal y en el ambiente.

La correcta disposición de estos residuos contribuye a reducir riesgos asociados a la automedicación, el consumo accidental, la contaminación del agua y el suelo, y la permanencia de medicamentos no aptos dentro de los hogares.

Trabajo conjunto con UNER y COFAER

En el marco de la campaña, la Municipalidad de Colón mantuvo una reunión institucional con representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, donde se evaluó el desarrollo de la propuesta, la respuesta de la comunidad y la posibilidad de proyectar nuevas líneas de trabajo conjunto.

El encuentro fue encabezado por el intendente José Luis Walser, junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; y el director de Salud, Marcos Correa. Allí se destacó la importancia de articular esfuerzos entre el Estado local, la universidad y las entidades profesionales para fortalecer acciones de educación, prevención y concientización comunitaria.

Concientización sanitaria y ambiental

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y COFAER se valoró el acompañamiento del Municipio y la participación de la comunidad colonense. La campaña permitió no solo retirar de circulación medicamentos vencidos, sino también instalar una conversación necesaria sobre el cuidado de los botiquines familiares y la responsabilidad ciudadana frente a residuos que requieren un tratamiento diferenciado.

La Municipalidad de Colón reafirma así su compromiso de acompañar políticas públicas que vinculan salud, ambiente y educación, promoviendo prácticas concretas que impactan de manera positiva en la calidad de vida de los vecinos.

Un antecedente para futuras acciones

El resultado de esta primera experiencia deja un antecedente importante para la ciudad y para el Departamento Colón. La articulación entre instituciones permitió desarrollar una campaña ordenada, con puntos de recepción accesibles y un mensaje claro hacia la comunidad: los medicamentos vencidos o en desuso no deben permanecer en los hogares ni descartarse de manera inadecuada.

A partir de esta acción, se proyecta continuar fortaleciendo espacios de trabajo conjunto que permitan ampliar la educación sanitaria, promover hábitos responsables y consolidar nuevas iniciativas vinculadas al cuidado de la salud pública y del ambiente.