Detuvieron en Colón a un hombre que era buscado por la Justicia tras fugarse de prisión domiciliaria

Un hombre de 27 años fue detenido en la tarde-noche del domingo por personal de la Jefatura Departamental Colón, luego de un operativo realizado en la zona costera sur de la ciudad. Sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 19:30, tras una serie de tareas investigativas que permitieron establecer que el prófugo podría encontrarse oculto en un sector cercano al camino costero sur. A partir de esa información, efectivos policiales desplegaron un rastrillaje en las inmediaciones de un asentamiento precario ubicado en la Reserva Costera Sur, pasando el conocido Puente Rosado.

Luego de una intensa búsqueda entre la vegetación del lugar, los uniformados lograron localizar al sospechoso, quien intentaba permanecer oculto entre la densa maleza.

Tras ser identificado, se confirmó que se trataba de una persona que se había fugado de un régimen de prisión domiciliaria que cumplía en la ciudad de Concepción del Uruguay. Según se informó, antes de escapar había dañado y desactivado el dispositivo de monitoreo electrónico que portaba.

Durante el operativo, los efectivos también encontraron en las inmediaciones a una mujer de 30 años junto a sus dos hijos menores de edad. De acuerdo con las averiguaciones realizadas, la mujer sería la denunciante y víctima en la causa judicial que motivó el pedido de captura del detenido.

Las autoridades constataron que el grupo familiar se encontraba alojado bajo una estructura improvisada y en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuesto a las bajas temperaturas y a las inclemencias climáticas.

Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de asistencia y protección, dando intervención al Área de la Mujer y al Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Colón, organismos que brindaron contención y resguardo a la mujer y a los menores.

Por disposición judicial, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.