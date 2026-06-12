En el marco del 102° aniversario de la institución, se llevó adelante un acto de reinauguración del edificio de la Liga Departamental de Fútbol de Colón. Acompañaron la actividad el Intendente, la Directora de Deportes y el Secretario de Turismo y Cultura.

La Municipalidad de Colón acompañó la reinauguración y puesta en valor de la sede de la Liga Departamental de Fútbol, institución histórica del deporte regional que este año celebra su 102° aniversario. El acto permitió compartir un momento significativo para la comunidad futbolera del Departamento Colón, reconociendo el trabajo sostenido de dirigentes, clubes y colaboradores que forman parte de la vida institucional de la Liga.

La actividad contó con la presencia del Intendente José Luis Walser, la Directora de Deportes Jésica Britos y el Secretario de Turismo y Cultura Federico Escher, quienes acompañaron a las autoridades de la Liga, ex presidentes, representantes de clubes y referentes vinculados al fútbol departamental. La puesta en valor del edificio constituye un paso importante para fortalecer el funcionamiento institucional y brindar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad deportiva.

Una institución con más de un siglo de historia

La Liga Departamental de Fútbol de Colón fue fundada en 1924 y desde entonces cumple un rol central en la organización, promoción y acompañamiento del fútbol en la región. A lo largo de sus 102 años de vida institucional, se consolidó como un espacio de encuentro para clubes, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, familias y comunidades que encuentran en el deporte una herramienta de integración, pertenencia y desarrollo social.

La sede reinaugurada representa mucho más que un edificio administrativo. Es un lugar de trabajo, planificación y articulación permanente entre las instituciones deportivas que integran la Liga, y un punto de referencia para el fútbol departamental.

Puesta en valor de la sede

Durante el encuentro se destacó la importancia de las tareas de refacción y mejora del edificio, una intervención que permite recuperar y jerarquizar un espacio clave para la vida institucional del deporte local y regional.

La puesta en valor de la sede fue señalada como uno de los objetivos trazados por la actual gestión de la Liga, encabezada por su presidente Claudio Massiolo, quien agradeció el acompañamiento de los clubes, dirigentes y colaboradores que hicieron posible concretar esta obra.

Estas mejoras contribuyen a fortalecer el funcionamiento de la institución y a brindar mejores condiciones para el desarrollo de reuniones, actividades administrativas, organización de torneos y encuentros vinculados al fútbol departamental.

Acompañamiento municipal al deporte local

Desde la Municipalidad de Colón se destacó el valor de acompañar a las instituciones deportivas, entendiendo que los clubes y las ligas cumplen un papel fundamental en la formación, contención y participación comunitaria.

La presencia del Intendente José Luis Walser, de la Directora de Deportes Jésica Britos y del Secretario de Turismo y Cultura Federico Escher reafirmó el compromiso del Municipio con el fortalecimiento del deporte, el trabajo conjunto con las entidades y la promoción de espacios que permitan seguir impulsando la actividad deportiva en la ciudad y la región.

El fútbol departamental forma parte de la identidad de muchas localidades, barrios y familias. En ese sentido, acompañar la recuperación de espacios institucionales también implica reconocer la historia, el esfuerzo dirigencial y el rol social que el deporte sostiene en la comunidad.

Reconocimiento a dirigentes y clubes

El acto reunió a actuales autoridades de la Liga, ex presidentes, representantes de clubes y referentes del ámbito deportivo, en una jornada marcada por el reconocimiento a quienes, durante distintas etapas, aportaron al crecimiento de la institución.

La reinauguración de la sede permitió poner en valor una trayectoria colectiva de más de cien años, construida por generaciones de dirigentes, deportistas y colaboradores que hicieron del fútbol departamental un espacio de participación y pertenencia.

Con esta puesta en valor, la Liga Departamental de Fútbol de Colón renueva su sede y proyecta una nueva etapa de trabajo institucional, manteniendo vivo el legado de una entidad que continúa siendo protagonista en el desarrollo deportivo de la región.