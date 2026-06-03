Dos motociclistas resultaron lesionados en distintos accidentes de tránsito en Colón

Durante la jornada de este miércoles se registraron dos accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad de Colón, ambos con motociclistas involucrados que debieron recibir asistencia médica y ser trasladados al hospital local.

El primero de los siniestros ocurrió en horas de la mañana en la intersección de calles San Martín y Conte Grand. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Chevrolet Meriva de color gris, conducido por un hombre de 74 años, y una motocicleta Keller guiada por un joven de 19 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al nosocomio local para su atención.

Por otra parte, en la intersección de calles Castelli y Moreno se produjo un segundo accidente de tránsito que tuvo como protagonistas a un automóvil Volkswagen Gol gris, conducido por una mujer de 35 años, y una motocicleta Honda Biz de colores negro y rojo, en la que se desplazaba un hombre de 29 años.

A raíz de la colisión, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió diversas contusiones, por lo que debió ser asistido por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado al hospital. Tras ser examinado por profesionales de la salud, se determinó que las lesiones también revestían carácter leve.

En este último hecho intervino personal de Inspección Municipal, que procedió a la retención de ambos vehículos debido a la falta de la documentación exigida para circular por parte de sus conductores.