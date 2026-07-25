Se inauguró en Colón un espacio especializado para la escucha protegida de niños y adolescentes víctimas de delitos

Quedó inaugurado en Colón el espacio destinado al Dispositivo de Entrevista Testimonial Videograbada —DETVG— de Niños y Adolescentes, una herramienta del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos orientada a garantizar una escucha protegida de personas menores de edad que hayan sido víctimas de delitos contra su integridad sexual.

El nuevo dispositivo funcionará en dependencias ubicadas en Moreno 183, cedidas y acondicionadas por la Municipalidad de Colón. Allí se dispusieron una sala especialmente preparada para las entrevistas, un espacio adaptado para las infancias y una sala de observación para el trabajo de los equipos técnicos y profesionales.

La inauguración fue encabezada por el intendente José Luis Walser junto al el defensor general de la Provincia, Dr. Maximiliano Benítez, acompañados por los legisladores del Departamento, el coordinador de Equipos Técnicos del Ministerio Público de la Defensa, Alejo Amadeo De Zan, y la coordinadora departamental del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Susana Halberstadt. También estuvieron presentes funcionarios municipales.

¿Qué es una entrevista testimonial videograbada?

Se trata de una instancia en la que una niña, un niño o un adolescente puede ser escuchado por profesionales especializados, dentro de un ambiente cuidado, privado y adecuado a su edad.

La entrevista queda registrada en video para su incorporación al proceso judicial. Esto permite reducir interrogatorios reiterados, traslados innecesarios y nuevas exposiciones a situaciones que puedan profundizar el impacto emocional de lo vivido.

El objetivo es que la escucha no se realice en una oficina común ni frente a personas ajenas al procedimiento, sino en condiciones que protejan la intimidad, la dignidad y los derechos de cada niña, niño o adolescente.

El Ministerio Público de la Defensa sostiene esta política para garantizar el derecho de las infancias a ser oídas y ampliar el acceso al dispositivo en todo el territorio entrerriano. La apertura en Colón permitirá evitar traslados fuera de la ciudad y disminuir el riesgo de victimización secundaria.

Durante el acto, el intendente José Luis Walser destacó que el dispositivo representa una herramienta fundamental para la política local de protección de las infancias y adolescencias. «Permite evitar la revictimización de nuestros niños y adolescentes y es una política concreta de articulación entre las distintas partes del Estado. Cuando los recursos son limitados, articular es una condición para brindar respuestas», expresó.

Desde el Ministerio Público de la Defensa se explicó que la escucha debe estar a cargo de profesionales especializados y desarrollarse en un lugar preparado para que la persona menor de edad pueda expresarse en un entorno seguro. «La escucha no puede ser cualquier escucha. Tiene que realizarse con personas especializadas y en un lugar adecuado. Lo mejor es que se haga donde ocurrieron los hechos, o lo más cerca posible, y que quien deba trasladarse sea el profesional», señalaron durante la presentación.

La puesta en funcionamiento fue formalizada mediante la firma del contrato de comodato por el cual la Municipalidad de Colón cedió el inmueble de Moreno 183 para las salas de entrevistas, observación y tareas de los equipos técnicos del Ministerio Público de la Defensa.

El organismo provincial destacó la colaboración del Municipio, que proporcionó y acondicionó el espacio físico para acercar esta herramienta a las familias de Colón y garantizar igualdad de condiciones para ejercer el derecho a ser oído.