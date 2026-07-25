Un conductor fue hospitalizado tras chocar contra una camioneta estacionada en Colón

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este sábado en la ciudad de Colón, donde un automóvil impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada, dejando como saldo a su conductor con lesiones que motivaron su traslado al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 en calle Ferrari, entre Hernández y Güemes. Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Colón a bordo del móvil de rescate 38.

Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol que circulaba por calle Ferrari colisionó contra una Ford Ecosport que se encontraba estacionada.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil fue asistido y trasladado al Hospital San Benjamín para su atención médica.

Tras el siniestro, los bomberos realizaron las tareas preventivas correspondientes, entre ellas el corte del suministro eléctrico del vehículo y la inspección para descartar pérdidas de combustible o de otros fluidos.