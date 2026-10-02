El gobierno provincial fortalece la fiscalización para resguardar especies nativas del río Uruguay

Autoridades de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización mantuvieron una reunión de trabajo con guías de pesca y la senadora Gloria Cozzi. El encuentro permitió unificar criterios de control, combatir la pesca furtiva y avanzar en la protección de las especies nativas.

El gobierno provincial, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, encabezó una reunión de trabajo junto a representantes de la Asociación de las Guías de Pesca Bajo río Uruguay y la senadora por Concordia, Gloria Cozzi, quien preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el senado provincial.

Durante la jornada, se evaluó la situación del recurso pesquero en el territorio y se diagramaron esquemas operativos de control tendientes a resguardar los ambientes acuáticos frente a las prácticas ilegales. La mesa de diálogo permitió canalizar las inquietudes de las y los trabajadores del sector e impulsar estrategias institucionales que garanticen el cuidado sustentable de las especies autóctonas.

Al respecto, el presidente de la Asociación de las Guías de Pesca Bajo río Uruguay, Germán Vázquez, expresó que fue una «muy buena reunión» y que se abordó «el tema de controles sobre el río Uruguay, exactamente en Concordia, y sobre la pesca».

Por su parte, la senadora provincial por el departamento Concordia, Gloria Cozzi, quien gestionó la reunión, señaló que el objetivo del encuentro fue solucionar «el tema de la pesca en Concordia, que hace años está desmejorada y sin organización. Estamos tratando de darle soluciones», remarcó.

En relación a las respuestas que puede brindar el Estado provincial, el director de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, Mario Zárate, dijo que se viene «trabajando desde hace un tiempo con esta problemática». Detalló que junto al asesor técnico de pesca, Simón Pérez, y el doctor en Ciencias Biológicas, Fabricio Reales, vienen haciendo estudios y «teniendo conversaciones con diferentes actores, más que nada con las fuerzas de seguridad, específicamente con Prefectura».

«Estamos tratando de coordinar para realizar distintas tareas sobre el río, porque no tiene sentido hacer de costa si es que queremos proteger la fauna ictícola, ya que los pescados llegan muertos», subrayó el funcionario. En esa misma línea, destacó la importancia de fortalecer la presencia institucional e imitar esquemas regionales exitosos: «Estamos trabajando para tener un poco más de presencia en el río, que es lo que está haciendo falta. Hay ejemplos en Corrientes, Santa Fe. Nosotros lo hemos hecho también ya hace un tiempo atrás, en la parte de Puerto Yeruá y Concordia, pero necesitamos reforzarlo y la idea es con los guías de pesca y Prefectura, con el apoyo de la senadora, seguir incrementando este tipo de trabajos», concluyó.