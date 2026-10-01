EDICTO



El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a cargo de Arieto Alejandro OTTOGALLI -Juez-, Secretaría de la Dra. Flavia C. ORCELLET -Secretaria-, en los autos caratulados «PINTOS QUIÑONES Mariangeles C/ FOLLONIER Luis Feliciano S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS» – (Expte. Nº 16464), cita y emplaza por el término de quince días a Luis Feliciano FOLLONIER, D.N.I. 05.811.598, con último domicilio conocido en Colonia San Miguel S/N del departamento Colón, para que comparezca a juicio, por sí o por medio de respresentante, a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes.

La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: «Colón, 26 de agosto de 2026. VISTO: (…) RESUELVO: 1. CITAR al demandado Luis Feliciano FOLONIER con último domicilio conocido en Colonia San Miguel S/N del departamento Colón, mediante edictos que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y en un periódico local, para que en el término de quince días (contados desde la última publicación) comparezca en autos a estar a derecho, contestar demanda, oponer excepciones previas y ofrecer la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes -art. 329 del C.P.C.C.-. (…). Arieto Alejandro OttogalliJuez».

Publíquese por dos (2) días.

Colón, Entre Ríos, 18 de septiembre de 2026.

Flavia C. Orcellet – Secretaria

Se suscribe mediante firma digital -Resolución STJER N° 229/2022 del 28/10/22-.