Dos hombres fueron detenidos tras un operativo por un presunto intento de robo de cables en Colón

Dos hombres de 20 y 38 años fueron aprehendidos durante un operativo policial desplegado en la ciudad de Colón, luego de que un llamado telefónico alertara sobre la presencia de personas que estarían cortando cables del alumbrado público.

El procedimiento se inició cerca de la medianoche, cuando personal de la Jefatura Departamental Colón fue comisionado hacia la zona de calles Moreno y Rufino Mir. Según la denuncia recibida, dos individuos habrían estado sustrayendo cableado perteneciente al tendido de iluminación pública.

Al arribar al lugar, los efectivos implementaron un rastrillaje que permitió localizar a uno de los sospechosos, un joven de 20 años que intentaba ocultarse entre las malezas de un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de Durán y bulevar Ferrari.

Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga a pie y, durante la huida, abandonó sobre la vereda de Noailles y Durán dos tramos de cable de aproximadamente cinco metros de longitud cada uno, elementos que fueron secuestrados por los uniformados.

La persecución finalizó cuando el sospechoso tropezó y cayó sobre una estructura metálica, sufriendo un corte en la ceja. Fue trasladado al Hospital San Benjamín, donde recibió atención médica mediante una sutura química. Los profesionales determinaron que las lesiones eran de carácter leve.

En paralelo, mientras continuaban los patrullajes y tareas de búsqueda en el sector, los efectivos identificaron a un segundo hombre de 38 años cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia inicial.

Informado de lo sucedido, el fiscal de turno, Alejandro Perroud, ordenó la aprehensión de ambos sospechosos, quienes quedaron alojados en dependencias policiales y supeditados a una causa por el supuesto delito de tentativa de robo en flagrancia.