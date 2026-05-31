Colón: dos hombres fueron detenidos cuando intentaban robar cables de fibra óptica

Dos hombres de 23 y 32 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Colón,

Dos hombres de 23 y 32 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Colón, luego de ser sorprendidos mientras intentaban sustraer cables de fibra óptica del tendido público.

El procedimiento fue realizado por personal policial de la Jefatura Departamental Colón en inmediaciones de las calles Reibel y Lucilo González, donde los efectivos detectaron a los sospechosos en plena maniobra.

Según se informó, al arribar al lugar los uniformados constataron que ambos individuos habrían accedido al tendido de cables tras escalar un árbol. Durante la intervención, además, se secuestró un cuchillo con cabo plástico que presuntamente era utilizado para efectuar el corte de los conductores.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso la aprehensión de los dos hombres por el supuesto delito de robo por escalamiento en grado de tentativa.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados y alojados en una dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia.

Cabe señalar que los cables de fibra óptica no contienen cobre en su interior, por lo que carecen del valor de reventa que suelen tener otros tipos de conductores eléctricos. Debido a la reiteración de este tipo de episodios, algunas empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones han colocado carteles informativos en distintos puntos de la red advirtiendo que se trata de fibra óptica sin cobre, con el objetivo de desalentar los robos y evitar daños que terminan afectando la prestación del servicio a los usuarios.