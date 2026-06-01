Colón: dos hombres fueron aprehendidos mientras intentaban sustraer cableado en distintos procedimientos

Personal de la Jefatura Departamental Colón intervino este lunes en dos procedimientos distintos que culminaron con la aprehensión de dos hombres sorprendidos en flagrancia mientras intentaban sustraer cableado en diferentes sectores de la ciudad.

El primero de los hechos ocurrió durante la mañana, cuando un llamado telefónico alertó sobre la presencia de un individuo que se encontraba cortando cables pertenecientes a una red de fibra óptica en inmediaciones de calle Reibel y Boulevard González.

Con la colaboración de la Sala de Monitoreo, los efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones de Pasaje Público y calle Craviotto. Al momento de ser identificado, los uniformados constataron que llevaba entre sus prendas una hoja de sierra que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

Tras informar lo sucedido a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del hombre, de 35 años, así como el secuestro del elemento utilizado, quedando alojado en dependencia policial por el supuesto delito de robo simple en grado de tentativa.

Horas más tarde, alrededor del mediodía, la Policía volvió a intervenir tras recibir una denuncia sobre una persona que estaba sustrayendo cables de una vivienda deshabitada ubicada en inmediaciones de Boulevard Ferrari y calle Laprida.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron dentro del inmueble a un hombre de 38 años que portaba una mochila con varios tramos de cableado y distintos elementos metálicos. Además, se verificaron daños recientes en sectores de la cocina y el baño, donde se observaron cajas eléctricas deterioradas y faltante de cableado.

Ante esta situación, la Fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los elementos hallados y la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Cabe recordar que los cables de fibra óptica no contienen cobre, por lo que carecen del valor de reventa que muchas veces buscan quienes los sustraen. Debido a la reiteración de estos hechos, algunas empresas prestadoras de servicios incluso han colocado carteles informativos advirtiendo que este tipo de cableado no posee cobre, con el objetivo de desalentar los robos y evitar daños en las redes de comunicación.