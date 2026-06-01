Colón dio inicio a la Semana de la Educación Vial con charlas de concientización en escuelas secundarias

La Municipalidad de Colón dio inicio este lunes 1° de junio a la Semana de la Educación Vial, una propuesta impulsada por el Área de Tránsito e Inspección General, orientada a fortalecer la conciencia vial en jóvenes de la ciudad a través de charlas, encuentros participativos y actividades de reflexión.

La primera jornada se desarrolló por la mañana en la Escuela Agrotécnica «Justo José de Urquiza», con la participación del Intendente José Luis Walser, el Secretario de Gobierno Mariano Bravo, autoridades de la institución educativa e inspectores municipales, quienes compartieron un espacio de diálogo con estudiantes sobre la importancia de circular con responsabilidad, utilizar casco, respetar las normas y cuidarse en la vía pública.

El programa continuará durante los próximos días en distintos establecimientos educativos de Colón, con el objetivo de acercar herramientas concretas para que los jóvenes puedan comprender que la seguridad vial no se trata solo de una obligación, sino de una forma de cuidar la vida propia y la de los demás.

Una propuesta para cuidar a los gurises

Durante el encuentro, el Intendente José Luis Walser remarcó que la capacitación tiene como principal objetivo cuidar a los jóvenes y brindarles información útil para su seguridad cotidiana. «Estamos acá porque queremos cuidarlos. Hay que salir de casa y volver a casa seguro, y para eso hay que tener herramientas, usar casco, andar despacito y tratar de cuidarse», expresó el Presidente Municipal ante los estudiantes.

Walser también destacó que muchos jóvenes utilizan motos para trasladarse y que, por eso, resulta fundamental generar espacios de formación donde puedan recibir información clara, directa y cercana por parte de quienes trabajan diariamente en la prevención y el control del tránsito.

Respeto, responsabilidad y convivencia

El Secretario de Gobierno, Mariano Bravo, acompañó la jornada y destacó la importancia de respetar al peatón, a los conductores y las normas de seguridad vial, entendiendo que cada conducta en la calle impacta directamente en la vida de los demás.

Desde el municipio se subrayó que la educación vial es una herramienta clave para transformar hábitos, promover una convivencia más segura y reducir riesgos en la circulación cotidiana.

El acompañamiento de las instituciones educativas

El director de la Escuela Agrotécnica, Francisco Peragallo, agradeció la presencia de las autoridades municipales y del equipo de Inspección General, y valoró la importancia de que este tipo de charlas lleguen a los alumnos.

El directivo remarcó que muchos estudiantes se movilizan en moto y que resulta necesario tomar conciencia sobre los riesgos, la importancia del uso del casco y la responsabilidad que implica circular por la vía pública. «Esta charla es muy importante para todos, pero especialmente para nuestros alumnos. Les pedimos que presten atención y que se cuiden», expresó.

Cronograma de visitas a instituciones educativas

La agenda de la Semana de la Educación Vial continuará con visitas a establecimientos educativos en distintos turnos:

Las visitas a instituciones educativas comenzaron este lunes 01/06 por la mañana en la Escuela Agrotécnica «Justo José de Urquiza» y continuaron por la tarde en la Escuela Secundaria N° 13 «René Favaloro». Este martes 2, la agenda prevé actividades por la mañana en la Escuela Normal Superior «R.O.U.» y por la tarde en la E.E.T. N° 1 «Dr. Herminio Juan Quirós». El jueves 4 será el turno de la ESJA N° 43 «José Hernández», mientras que el viernes 5 se realizará una jornada por la tarde-noche en la ESJA N° 5 «Ángel Luisi». Las actividades continuarán el lunes 8 por la mañana en la Escuela Secundaria N° 15 «Hugo Da Silva» y por la tarde-noche en la ESJA Normal. Finalmente, el martes 9 por la tarde, la propuesta llegará a la E.E.T. N° 2 «Canónigo Narciso Goiburu».

Clínica de conducción segura para motos

En el marco de la misma agenda, también se realizará una Clínica de Conducción Segura destinada a cadetes y deliverys, con el propósito de promover hábitos responsables y una circulación más segura en la ciudad.

La actividad será gratuita, con cupos limitados, y se desarrollará el jueves 4 de junio a las 15:00 horas en el Centro para el Desarrollo de Colón. Estará a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y la Policía de Entre Ríos, junto al personal de Inspección General.

Educar para transformar la cultura vial

Desde la Municipalidad de Colón se destacó que esta propuesta forma parte de una política sostenida de formación ciudadana, prevención y cuidado de la vida. La Semana de la Educación Vial busca generar conciencia desde las escuelas, dialogar con los jóvenes, brindar herramientas concretas y reforzar la idea de que circular con responsabilidad es una tarea colectiva que involucra a toda la comunidad.