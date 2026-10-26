Colón: allanaron una vivienda por amenazas calificadas y secuestraron municiones y celulares

Un allanamiento realizado este lunes en una vivienda de la ciudad de Colón, en el marco de una investigación por amenazas calificadas, culminó con el secuestro de cartuchería de distintos calibres, cargadores de armas de fuego y teléfonos celulares. Dos personas fueron trasladadas a la Jefatura Departamental para su identificación.

El procedimiento fue llevado adelante durante la tarde por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en cumplimiento de una orden judicial tramitada ante la Unidad Fiscal de Colón.

La medida se concretó en un domicilio ubicado sobre calle 3 de Febrero al 500, donde se encontraban un hombre de 32 años y una mujer de 31.

Durante el registro de la vivienda, los efectivos secuestraron dos cargadores para armas de fuego calibre 9 milímetros, junto con su funda, cartuchos de distintos calibres y dos teléfonos celulares.

Los dispositivos móviles serán sometidos a pericias informáticas, con el objetivo de obtener elementos que puedan resultar de interés para el avance de la investigación.

Una vez finalizado el procedimiento, ambas personas fueron trasladadas a la Jefatura Departamental de Policía para su correcta identificación, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.