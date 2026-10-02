Colón abre una capacitación gratuita de mucama para fortalecer oportunidades laborales en hotelería

La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Industria, Producción y Empleo, junto a la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines del Departamento Colón (AHGA) y FEHGRA, llevará adelante una nueva instancia de formación dentro del Programa de Fortalecimiento al Empleo.

Se trata del Curso de Mucama – Nivel Inicial, una capacitación intensiva orientada a personas interesadas en adquirir conocimientos y herramientas para incorporarse o desarrollarse dentro del sector hotelero.

Formación vinculada al mundo del trabajo

La actividad está pensada especialmente para quienes no cuentan con experiencia previa o poseen conocimientos iniciales y buscan capacitarse en una actividad con demanda dentro de uno de los principales sectores de servicios de la ciudad.

La jornada permitirá abordar conocimientos vinculados a las tareas propias del puesto de mucama y brindar herramientas prácticas que puedan ser utilizadas posteriormente en ámbitos laborales del sector hotelero.

La capacitación forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para acercar propuestas de formación vinculadas con las necesidades reales de los sectores productivos y de servicios de Colón.

Una jornada gratuita

El curso tendrá lugar el jueves 22 de octubre, de 9:00 a 15:00, en el Hotel Costarenas, y será sin costo para los participantes.

La inscripción se realiza previamente mediante formulario online: https://forms.gle/PRRdCicL8eumCnLh9

Para consultas e información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Industria, Producción y Empleo al 3447 460275.

La iniciativa busca continuar generando instancias concretas de capacitación, acercando herramientas para mejorar las posibilidades de inserción laboral y acompañando, al mismo tiempo, las necesidades de recursos humanos de los sectores económicos de la ciudad.