CARU recibió informe final de la inspección general de los puentes internacionales General Artigas y Libertador General San Martín

La Comisión Administradora del Río Uruguay, fue informada al detalle por parte de la empresa que tuvo a su cargo la tarea de inspección de los puentes internacionales General Artigas y Libertador Gral. San Martín, tarea que demandó más de un año.

En el encuentro celebrado en la Sala de Plenarios del propio organismo, participaron el Presidente de la CARU, Mario Ayala Barrios, y los delegados Esc. María Eugenia Almirón por Uruguay, Nicolás Domingo e Ingrid Jetter por Argentina.

El Ing. Antonio Pratto, de la empresa Celtomac S.A., encargada de los trabajos señaló, «hoy hemos presentado el informe final de evaluación de los puentes internacionales, inspección que está prevista cumplirla cada 10 años, que implica una serie de controles, ensayos e inspecciones oculares de las estructuras, a fin de definir como es el comportamiento estructural y predecir las obras de reparación o mantenimiento que haya que hacer en las estructuras».

«Esta tarea, se desarrolló durante un año entre tareas de campaña y de gabinete, se ha ido evaluando el comportamiento y comparando con las inspecciones previas que había y que estaban bien documentadas en CARU».

¿Concretamente con qué se han encontrado en ambos puentes?

«Los puentes están muy bien, el mantenimiento de ambas estructuras es muy bueno y la construcción también, por lo tanto estamos ante dos estructuras que no tienen daño, y las tareas de mantenimiento que hay que hacer, son prácticamente las que se han estado haciendo, rutinarias, no hay obras que ejecutar, así que las estructuras están bien para seguir usufructuando», acotó el Ing. Pratto.

¿Cuáles son los pasos a seguir de aquí en más?

«Dada la edad que tienen las estructuras, está previsto ahora hacer controles de este tipo, no cada diez años, sino cada cinco, y por supuesto seguir con las tareas de mantenimiento que ya se hacen y que evidentemente se realizan desde hace mucho tiempo, por eso los puentes se encuentran en las condiciones mencionadas anteriormente».