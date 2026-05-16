Walser informó avances por la relocalización de la planta de HIF Global

El intendente de Colón, José Luis Walser, mantuvo una reunión con representantes de organizaciones ambientales, sectores turísticos, gastronómicos, hoteleros e instituciones locales para brindar detalles sobre los avances alcanzados en las gestiones vinculadas al proyecto de instalación de la planta de hidrógeno verde y e-combustibles de HIF Global en Paysandú.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de Turismo y contó con la participación de integrantes de las asociaciones Somos Ambiente y Colón en Riesgo, además de miembros del gabinete municipal y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Durante la reunión, Walser compartió información sobre la reciente instancia bilateral llevada a cabo en Montevideo junto a autoridades nacionales argentinas y uruguayas, entre ellas el canciller argentino Pablo Quirno y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Según explicó el jefe comunal, uno de los puntos más importantes surgidos de ese encuentro es que el Gobierno uruguayo se encuentra evaluando localizaciones alternativas para el proyecto originalmente previsto frente a las costas de Colón.

“Lo más importante para los colonenses y para toda la Microrregión Tierra de Palmares es que se está evaluando con mucha firmeza la relocalización”, afirmó Walser, quien consideró que el reclamo sostenido por la comunidad logró instalarse en la agenda bilateral entre ambos países.

El Intendente destacó que la postura de Colón fue respaldada de manera conjunta por organizaciones ambientales, sectores económicos, instituciones locales, fuerzas políticas y el Gobierno provincial, logrando un planteo unificado en defensa del ambiente, el turismo y el desarrollo regional.

En ese sentido, remarcó que el Municipio no se opone al desarrollo productivo de Paysandú ni de Uruguay, pero sostuvo que ese crecimiento no debe afectar la salud, el Río Uruguay ni las actividades económicas preexistentes de Colón y la región.

“Nuestro objetivo es que ese desarrollo no ponga en juego nuestra salud, nuestro modo de vida, el turismo y el empleo de Colón”, expresó.

Walser también explicó que Colón y la Microrregión fueron incorporadas como área de influencia del proyecto, lo que implica que cualquier eventual nueva localización deberá contemplar estudios ambientales y de impacto sobre las comunidades ribereñas.

Asimismo, señaló que, de definirse un nuevo predio para la planta, deberán iniciarse nuevamente los procesos administrativos correspondientes, incluyendo estudios de impacto ambiental y evaluaciones de viabilidad territorial.

El mandatario municipal valoró además el camino institucional y diplomático elegido para abordar el tema, destacando el trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Gobierno de Entre Ríos y Cancillería Argentina.

“El camino institucional que elegimos está dando sus frutos. Estamos muy bien encaminados en la resolución de esto”, sostuvo.

Finalmente, desde el Municipio reafirmaron que continuará el diálogo permanente con las organizaciones ambientales y los distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de mantener informada a la población sobre cada avance relacionado con este tema considerado prioritario para la ciudad.