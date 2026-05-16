Dos hombres fueron detenidos por tentativa de homicidio tras un ataque a balazos en Colón

Un hombre de 41 años resultó gravemente herido de arma de fuego este viernes por la tarde en inmediaciones de calles Paysandú y 1º Junta, en la ciudad de Colón. Por el hecho, la Policía aprehendió a dos ciudadanos uruguayos, de 43 y 30 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tentativa de homicidio.

De acuerdo a la información brindada por la Jefatura Departamental Colón, efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre una persona lesionada por disparos. Al arribar, constataron la presencia del herido, quien presentaba una lesión en la zona abdominal.

La víctima fue asistida en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladada al Hospital San Benjamín. Desde el nosocomio se informó que el hombre debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una herida de carácter grave en la región umbilical izquierda, permaneciendo internado en Sala Mixta bajo observación y cuidados médicos.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Policía Científica y otras áreas competentes, además de testimonios recolectados entre vecinos de la zona, se obtuvieron datos considerados de relevancia para la causa.

La información fue puesta en conocimiento de la fiscal de turno, Dra. Micaela Di Pretoro, quien dispuso el traslado y la aprehensión preventiva de dos hombres mayores de edad, ambos de nacionalidad uruguaya. Tras las diligencias correspondientes, quedaron alojados en sede policial a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente el hecho y determinar la posible participación de otras personas.