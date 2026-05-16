Renovaron los tableros de básquet del Parque Quirós con materiales de alta resistencia

La Municipalidad de Colón concretó esta semana el recambio total de los tableros de básquet ubicados en el predio deportivo del Parque Quirós. Esta medida responde a una necesidad de mantenimiento urgente, motivada por la rotura sistemática de los elementos anteriores, lo que impedía el normal desarrollo de las actividades recreativas y federadas en el sector.

La decisión administrativa de modificar el material de los tableros surge como una solución técnica definitiva frente a los constantes hechos de vandalismo. Si bien los tableros de vidrio templado ofrecían prestaciones reglamentarias, su fragilidad ante agresiones externas demandaba una reposición constante que afectaba el presupuesto público.

Innovación y durabilidad

Los nuevos tableros de acrílico reforzado han sido seleccionados por su alta resistencia al impacto y su capacidad para soportar las condiciones climáticas del exterior sin perder transparencia ni rebote. El equipo técnico municipal supervisó la instalación de los soportes y aros reforzados, asegurando que la nueva infraestructura cumpla con los estándares necesarios para la práctica deportiva segura.

Cuidado del patrimonio público

Desde el Ejecutivo Municipal se hace un llamado a la reflexión y al compromiso ciudadano para el cuidado de estas nuevas instalaciones. La inversión realizada con fondos de los contribuyentes busca fomentar el deporte y la vida saludable, por lo que resulta fundamental denunciar cualquier acto que atente contra los bienes que pertenecen a toda la comunidad de Colón.