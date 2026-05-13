Lina Bosch rompió el silencio tras su renuncia: «Mi error es político, pero la designación fue legal»

Tras su salida de la Dirección Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch brindó un descargo donde explica los pormenores de su dimisión. «Como funcionaria designada políticamente, no debí permitir que un familiar concursara dentro de mi órbita laboral», admitió, señalando que el gobernador fijó una postura clara contra el nepotismo.

No obstante, Bosch apuntó contra el CGE, los gremios y los medios por una narrativa «acusatoria y cruel». Aseguró que la Departamental no recibió pedidos de informes ni explicaciones previas del CGE antes del estallido en redes sociales.

Afirmó que el nombramiento de Abril Bosch como idónea se encuadró en la Resolución N°0356/25 de Jóvenes y Adultos, adjuntando formularios y títulos.

Indicó que ambas dimisiones, tanto la de Lina Bosch como la de su hija, se comunicaron el viernes por la tarde y noche a las autoridades educativas y al intendente José Luis Walser.

La exdirectora concluyó que el conflicto fue utilizado por el gremio para forzar su exposición pública y ganar una posición de poder, lamentando el impacto del linchamiento digital.

El comunicado

«Como funcionaria designada políticamente, no debí permitir que un familiar concursara dentro de mi órbita laboral, aunque tuviera todo el derecho técnico de hacerlo.

Mi error es político y el gobernador marcó claramente que no quería en la gestión nepotismo. Ese error político fue el desencadenante que usaron para montar una operación gremial, política y periodística, orquestada un viernes para que Consejo General de Educación se expidiera un sábado.

Lo cierto es que, viernes estábamos todos los departamentales citados a reunión con Cuenca, por lo que salí a las primeras horas a Paraná. En el camino me llaman y me muestran el linchamiento social que estaba sucediendo en redes.

La publicación inicial fue levantada por todos los medios. La narrativa fue negativa, acusatoria, cruel y cargada de sesgos. Todo fue por redes.

Se dijo que el Consejo General de Educación (CGE) pidió un informe técnico, seguramente a su equipo. Lo cierto es que no se recibió en la Departamental Colón ningún pedido oficial de información, pedido de explicación o regularizar la situación, no se tuvo un debido proceso administrativo hasta que el escándalo ya estaba instalado.

No he visto denuncia alguna, solo lo publicado en los medios de prensa. Consideré que el equipo supervisivo y directivo del departamento Colón debía tener mis explicaciones sobre lo trascendido, por lo que presenté toda la documentación el lunes 11 de mayo a las 8:30 horas en reunión de Personal.

Dejo en claro la legalidad de lo actuado: la designación de Abril Bosch, fue totalmente regular. Se encuadró en la Resolución N°0356/25 CGE de Jóvenes y Adultos, que permite la figura de «idóneo» para capacitaciones laborales, priorizando el proyecto pedagógico y los antecedentes sobre el título docente.

La documentación física siempre estuvo en regla y fue presentada en tiempo y forma con el respectivo formulario de la resolución y con la firma de recibido de la Coordinadora Dptal. Paola Rodríguez (se adjunta al pie formulario, título, materias afines de la facultad.

Se debe corregir de la comunicación oficial de CGE el nombre del espacio curricular en cuestión, pues es «Servicios Turísticos – Inglés I».

No hay irregularidad en la adjudicación como idóneo, de la capacitación laboral en cuestión. No se registran faltas en sistema, hasta tiene las declaraciones juradas de haber estado presente los días de paro.

Se presenta lista de alumnos con todos los datos, hasta los números de teléfonos de c/u. La renuncia se le informé al coordinador de departamentales viernes por la tarde, ratifique la renuncia a la noche y también se lo comunicó el mismo día al intendente Walser.

Abril Bosch, renuncia a las horas el mismo viernes de noche por mail a la dirección de correo institucional de jóvenes y adultos. Se adjunta la resolución que confirma la aceptación de la renuncia.

Hoy ya no es la cuestión si me voy o me echan, la verdad no tendrá la resonancia que tuvo, la «crueldad» usada por el Gremio y las redes sociales.

La «crueldad» en el tono usado por el gremio, suele ser una herramienta para forzar una renuncia o una exposición pública que los deje en una posición de poder.»