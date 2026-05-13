Colón: Detuvieron a un hombre de 32 años tras intentar robar un whisky de un supermercado

El hecho ocurrió en horas de la tarde en un comercio de calle San Martín. El sujeto fue atrapado en flagrancia y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de turno.

Un hombre de 32 años fue aprehendido en horas de la tarde por personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón, luego de ser descubierto intentando sustraer mercadería de un supermercado céntrico ubicado sobre la calle San Martín.

De acuerdo a la información policial, los agentes acudieron al comercio tras un aviso sobre la retención del sospechoso. Al llegar al lugar, se constató que el individuo tenía en su poder una botella de whisky marca Ballantine’s, la cual pretendía retirar del local sin abonar.

El elemento sustraído fue recuperado de inmediato y restituido al encargado del supermercado. Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, el masculino fue detenido bajo el cargo de «Supuesto Delito de Hurto en Grado de Tentativa en Flagrancia» y trasladado a la sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.