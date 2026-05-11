Walser viaja a Montevideo junto al gobernador y el canciller de Argentina por la relocalización de la Refinería de HIF

El Intendente de Colón, José Luis Walser, participará mañana martes de una reunión clave en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con el objetivo firme de avanzar en la relocalización de la refinería proyectada en Paysandú. El encuentro se da en el marco de una gestión conjunta entre el municipio, el Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería Argentina.

La comitiva argentina estará encabezada por el Gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, y el Canciller Pablo Quirno. Serán recibidos por el Canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, junto a su equipo de ministros y el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

El Intendente Walser ha mantenido una postura determinante respecto a este proyecto industrial. «Estamos a favor del desarrollo de nuestra ciudad vecina de Paysandú, pero no a costa de nuestro ambiente, nuestra salud y el potencial turístico de las costas de nuestra Microrregión», enfatizó el mandatario.

El objetivo central de la audiencia es encontrar una alternativa técnica y geográfica que garantice el progreso regional sin comprometer el ecosistema del Río Uruguay. Gracias al trabajo articulado con las autoridades provinciales y nacionales, la voz de la comunidad de Colón ha logrado posicionarse en la agenda binacional.

Walser destacó que el camino para resolver este conflicto es la diplomacia y el trabajo conjunto: «El diálogo es el camino para encontrar soluciones que nos beneficien a todos. No queremos una refinería sobre nuestro Río Uruguay».



Con esta reunión, se espera dar un paso decisivo hacia una solución definitiva que proteja los recursos naturales y la calidad de vida de los vecinos de ambas orillas.