Colón: detuvieron a un joven por incumplir una restricción judicial

Un joven de 23 años fue aprehendido este lunes en la ciudad de Colón por incumplir una medida de prohibición de acercamiento dispuesta por la Justicia de Familia.

El procedimiento se llevó adelante durante las primeras horas de la tarde, cuando efectivos policiales se hicieron presentes en una vivienda ubicada sobre calle Cantón de Valais, en el marco de tareas preventivas y controles vinculados al cumplimiento de mandamientos judiciales.

En el lugar, los uniformados constataron la presencia del joven, quien se encontraba violando una restricción vigente emitida por el Juzgado de Familia de Colón.

Ante la situación, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, Dr. Sebastián Blanc, quien ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes y el traslado del involucrado a dependencia policial, donde quedó alojado por el supuesto delito de desobediencia judicial.