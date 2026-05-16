Coordinan acciones para garantizar el cumplimiento judicial en el predio del Volcadero Municipal de Colón

Funcionarios de la Municipalidad de Colón mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Jefatura Departamental de Policía, con el objetivo de coordinar acciones vinculadas a la situación del predio del Volcadero Municipal.

El encuentro permitió avanzar en criterios conjuntos para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia, especialmente en lo referido a evitar el ingreso no autorizado de personas al predio y prevenir nuevas ocupaciones o avances sobre los sectores linderos.

Desde el Municipio se remarcó que estas acciones forman parte de una tarea institucional orientada a garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes en torno al predio.

Trabajo coordinado con la Jefatura Departamental

Durante la reunión se analizaron distintas medidas preventivas para fortalecer el control del lugar y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que ingresan sin autorización, al personal que cumple tareas en el sector y al normal funcionamiento del predio.

En ese sentido, se acordó sostener una articulación permanente entre el Municipio y la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de acompañar las tareas de control y resguardar el cumplimiento de la sentencia correspondiente.

Cumplimiento de una disposición judicial

La intervención se enmarca en una orden judicial que solicita garantizar que no ingresen personas al predio del Volcadero Municipal. Asimismo, se busca evitar el avance de construcciones o viviendas linderas sobre el área alcanzada por la medida.

Desde la Municipalidad se destacó la importancia de actuar con responsabilidad institucional, priorizando el diálogo entre áreas, el respeto por las normativas vigentes y la protección de todas las personas involucradas. Se continuará trabajando junto a las áreas competentes para ordenar la situación del predio y prevenir nuevos conflictos. Estas acciones buscan brindar mayor seguridad, evitar riesgos y acompañar el proceso establecido por la Justicia.