Tres personas fueron aprehendidas tras un hurto en flagrancia en una herrería de Colón

Tres personas fueron aprehendidas durante un operativo policial realizado en la noche del jueves, luego de ser sorprendidas con elementos presuntamente sustraídos de una herrería ubicada en inmediaciones de calles Mitre y Hernández, en la ciudad de Colón.

Según se informó desde la Jefatura Departamental Colón, el procedimiento se inició tras un llamado telefónico que alertó sobre la presunta sustracción de materiales de hierro por parte de dos hombres y una mujer.

A raíz de la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda y recorridas preventivas en distintos sectores de la jurisdicción, logrando localizar a los sospechosos en cercanías de boulevard González y Ferrari.

Los involucrados, una mujer de 26 años y dos hombres de 28 y 34 años, trasladaban cuatro varillas y un perfil de hierro al momento de ser interceptados por los uniformados.

Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 65 años, quien reconoció los elementos recuperados como de su propiedad y además aportó registros fílmicos vinculados al hecho investigado.

Tras ser informada de lo sucedido, la Unidad Fiscal de turno dispuso la aprehensión de las tres personas, quienes quedaron alojadas en sede policial a disposición de la Justicia. Asimismo, se ordenó la restitución de los materiales recuperados a su propietario.