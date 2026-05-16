Colón participó de un operativo preventivo en el Parque Nacional El Palmar

La Municipalidad de Colón, a través del Área de Inspección General, participó de un operativo preventivo realizado en caminos internos del Parque Nacional El Palmar, en el marco de las acciones articuladas que se llevan adelante junto a distintos organismos e instituciones de la región.

La intervención se desarrolló como parte del plan de control de mamíferos exóticos y de las tareas de prevención en el territorio, con el objetivo de fortalecer la seguridad, el ordenamiento y el cuidado de uno de los espacios naturales más importantes de la Microrregión Tierra de Palmares.

Desde el municipio se destacó la importancia de acompañar este tipo de procedimientos, que permiten reforzar la presencia institucional en zonas estratégicas, colaborar con la prevención y contribuir al cuidado del ambiente, la seguridad y la actividad turística vinculada al Parque Nacional El Palmar.

Trabajo conjunto en territorio

El operativo contó con la participación de personal de Guardaparques, efectivos de la Brigada de Abigeato Colón, integrantes del Puesto de Control Vial Mabragaña y agentes del Área de Inspección General de la Municipalidad de Colón.

Durante la jornada se realizaron controles preventivos en caminos internos, con presencia de vehículos oficiales, equipamiento municipal y personal afectado a las tareas de apoyo y coordinación. La acción permitió fortalecer el trabajo interinstitucional y acompañar los procedimientos vinculados al control y la prevención dentro del área protegida.

Presencia municipal y compromiso regional

La participación del Municipio de Colón se enmarca en una política de colaboración permanente con organismos provinciales, fuerzas de seguridad, instituciones ambientales y actores de la Microrregión Tierra de Palmares.

Estas acciones permiten consolidar una presencia activa del Estado local en tareas que exceden el ejido urbano, pero que tienen impacto directo en la región, especialmente en materia de prevención, cuidado ambiental, seguridad vial y protección de los recursos naturales.

Cuidado del ambiente y prevención

El Parque Nacional El Palmar representa un patrimonio natural fundamental para Colón y para toda la región. Por eso, el acompañamiento municipal en estos operativos apunta a reforzar las tareas de control, preservar el entorno y contribuir al desarrollo de acciones coordinadas que favorezcan la conservación del área.

Desde el Área de Inspección se remarcó que este tipo de intervenciones forman parte de un trabajo sostenido, que combina recursos humanos, equipamiento y articulación con instituciones especializadas, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Colón con la comunidad y con el cuidado del ambiente.