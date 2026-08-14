Walser entregó al ministro de Turismo de Uruguay propuesta de circuitos binacionales

El intendente José Luis Walser expuso en el Foro Internacional de Turismo de Treinta y Tres, donde entregó una propuesta estratégica al ministro de Turismo uruguayo, Pablo Menoni, y detalló el plan de desarrollo de la microrregión Tierra de Palmares. Asimismo, explicó el «Modelo Colón» de gestión y el objetivo de convertir a Colón y a la microrregión en un Destino Turístico Internacional.

Walser, acompañado por el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, y por el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, compartió el panel con intendentes y funcionarios de Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina.

En el marco del Foro Internacional de Turismo y Gobiernos Locales y el Octavo Congreso de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, celebrados del en la ciudad uruguaya de Treinta y Tres, José Luis Walser, presentó una ambiciosa propuesta de integración regional que contempla la creación de ocho circuitos turísticos binacionales entre Argentina y Uruguay.

Durante el encuentro global, que reunió a delegaciones de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela, Walser hizo entrega formal del documento técnico al ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni. Los circuitos propuestos articulan atractivos y servicios localizados a un lado y al otro del Río Uruguay, potenciando de forma conjunta la oferta de la costa compartida.

El jefe comunal entrerriano integró un panel internacional de alto nivel junto al ministro Menoni, intendentes de departamentos uruguayos y destacados funcionarios del sector de Salta (Argentina), Bolivia y Ecuador. En este espacio, Walser expuso los resultados y lineamientos del «Modelo Colón», una estrategia de gestión local que ha posicionado a la ciudad como un destino de referencia, y adelantó los ejes principales del plan estratégico de turismo proyectado a 10 años.

Asimismo, Walser enfatizó el rol clave que desempeña la microrregión Tierra de Palmares como un ejemplo de asociativismo y complementariedad territorial. «Es fundamental escuchar activamente al turista y al visitante, comprender sus nuevas demandas y trabajar de manera mancomunada como una única región que no conoce de fronteras cuando se trata de desarrollo sostenible», destacó el intendente durante su disertación.

Walser también fue recibido por el intendente Mario Silvera Araujo con quien mantuvo una amena reunión de trabajo, afianzando lazos con la ciudad uruguaya y proyectando un trabajo de colaboración mutua entre ambos municipios.

El evento internacional, declarado de interés turístico nacional por el Ministerio de Turismo de Uruguay y apoyado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), funcionó como una plataforma clave para discutir la descentralización, la seguridad en destinos turísticos y la gestión del territorio. Con la presentación de estos ocho circuitos binacionales, Colón reafirma su liderazgo regional y su compromiso con la construcción de alianzas estratégicas que dinamicen la economía y la integración cultural en la cuenca del Río Uruguay.