Colón realiza un relevamiento para gestionar una nueva cohorte de la Tecnicatura en Administración de UADER

La Municipalidad de Colón, a través del Área de Educación y Juventud, junto a la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Agencia para el Desarrollo de Colón, puso en marcha un relevamiento destinado a conocer la cantidad de personas interesadas en cursar la Tecnicatura en Administración en la ciudad de Colón.

La iniciativa representa un paso previo fundamental para evaluar la posibilidad de reabrir una cohorte de la carrera en Colón durante 2027, ampliando las alternativas de formación superior disponibles para jóvenes y adultos de la ciudad y la región.

El relevamiento busca determinar si existe la demanda necesaria para avanzar con una nueva propuesta académica presencial en la ciudad. Por este motivo, las personas interesadas deberán completar un formulario de interés y preinscripción, cuya información permitirá dimensionar la potencial matrícula.

Formulario: https://forms.gle/GSYAgEnDPau2uWHv7

Desde las instituciones organizadoras se remarca la importancia de que quienes efectivamente tengan interés en cursar la carrera completen el formulario, ya que la cantidad de respuestas será determinante para analizar la viabilidad de una nueva cohorte.

La posibilidad de volver a contar con la Tecnicatura en Administración se enmarca en el trabajo que viene desarrollando la Municipalidad para ampliar la oferta educativa y acercar oportunidades de formación profesional y universitaria a los vecinos de Colón.

La propuesta permitiría que estudiantes puedan continuar formándose sin necesidad de trasladarse diariamente a otras ciudades, fortaleciendo además la vinculación entre educación, desarrollo productivo y generación de nuevas capacidades profesionales en la comunidad.

De alcanzarse la cantidad de interesados necesaria, se prevé avanzar con nuevas instancias institucionales para concretar la propuesta académica. Quienes tengan interés en estudiar la Tecnicatura en Administración en Colón durante 2027 ya pueden completar el relevamiento online.