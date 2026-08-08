La colonense Cynthia Fernández de Carli obtuvo medalla de bronce en Mundial de Judo en Suecia

La deportista colonense Cynthia Fernández de Carli alcanzó un histórico tercer puesto en el Campeonato Mundial de Judo para Atletas con Síndrome de Down que se desarrolla en Lindesberg, Suecia, obteniendo la medalla de bronce y llevando los colores de Colón y de la República Argentina al podio internacional.

El resultado representa un enorme reconocimiento al recorrido deportivo de Cynthia, surgida del Club Social y Deportivo La Armonía, y corona años de entrenamiento, constancia, acompañamiento y compromiso.

Las imágenes posteriores a la competencia muestran a Cynthia luciendo orgullosamente su medalla y la camiseta de Colón, y compartiendo el podio junto a la delegación argentina.

Un debut mundial con podio

La participación en Suecia representa una instancia de enorme trascendencia en la carrera deportiva de Cynthia, quien en su primera presentación en este Campeonato Mundial consiguió ubicarse entre las mejores de su categoría.

El bronce obtenido constituye además un logro de enorme valor para el deporte colonense y vuelve a demostrar hasta dónde pueden llegar el entrenamiento sostenido, la disciplina y el acompañamiento de los espacios que impulsan la práctica deportiva.

Cynthia continúa formando parte de la competencia internacional, por lo que su participación en Suecia todavía tendrá nuevas instancias.



Ver a una deportista formada en una institución de la ciudad alcanzar un podio mundial constituye un motivo de profundo orgullo para toda la comunidad colonense.

Su participación también representa un mensaje sobre la importancia de continuar generando oportunidades y acompañando el deporte en todas sus expresiones.

La Municipalidad de Colón felicitó especialmente a Cynthia Fernández de Carli, a su familia, al Club Social y Deportivo La Armonía y a quienes acompañan diariamente su preparación.

Mientras continúa su participación internacional, toda una ciudad celebra este primer gran resultado y acompaña a Cynthia en lo que todavía queda por disputar en Suecia.