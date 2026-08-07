Un árbol cayó sobre una vivienda y un vehículo en la zona del ejido de Colón

Un importante operativo debieron realizar los Bomberos Voluntarios de Colón durante la tarde de este jueves, luego de que un árbol de gran porte cayera sobre una vivienda como consecuencia de los fuertes vientos registrados en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando personal del cuartel se desplazó a bordo del móvil 19 hacia un sector del ejido de Colón, tras recibir un aviso por la voladura de un techo.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que un árbol de gran porte había cedido debido a las condiciones climáticas y terminado sobre el techo de una vivienda. La caída también afectó a un vehículo y alcanzó cables de media tensión.

Ante esta situación, el personal verificó el estado de una mujer con discapacidad que se encontraba dentro de la vivienda. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Luego, los bomberos llevaron adelante tareas de corte de ramas y reducción del árbol, con el objetivo de liberar los cables y permitir retirar el vehículo afectado, trabajando bajo las medidas de seguridad correspondientes debido a la presencia de tendido eléctrico.