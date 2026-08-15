Reconocieron a deportistas colonenses destacados en competencias provinciales, nacionales e internacionales

El intendente José Luis Walser recibió este viernes a jóvenes deportistas de Colón que vienen protagonizando destacadas actuaciones en competencias provinciales, nacionales e internacionales, en una jornada destinada a reconocer su esfuerzo, conocer sus próximos desafíos y poner en valor el trabajo que realizan junto a sus familias, entrenadores, clubes y espacios deportivos de la ciudad.

Participaron del encuentro el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; la directora de Deportes, Jésica Britos; y referentes vinculados al acompañamiento de los deportistas.

El judo colonense rumbo a la Selección Argentina

Luna Gómez y Luciano Torgues, integrantes de la Escuela Municipal de Judo y Lucha – Sede Libertad, fueron recibidos luego de conocerse una nueva convocatoria que marca un hecho de enorme importancia para el deporte local.

Ambos fueron convocados para entrenar junto a la Selección Argentina de Judo en Buenos Aires y forman parte del proceso nacional con vistas al Campeonato Panamericano Youth U13 y U15 que se disputará en Cancún, México.

A ellos se suma Tiziano Loker, del Club Social y Deportivo La Armonía. Tres de los cuatro judokas entrerrianos convocados en este proceso son de Colón.

La convocatoria llega además después de una temporada de importantes resultados. Luciano obtuvo el subcampeonato nacional en el Campeonato Nacional Apertura disputado en San Juan, convirtiéndose en el primer deportista de las Escuelas Municipales de Colón en conseguir una medalla nacional, mientras que Luna obtuvo el tercer puesto.

Posteriormente, ambos volvieron a subir al podio en Rosario: Luna consiguió la medalla de plata y Luciano la de bronce.

Emma Herrera y su presente en la Selección de Entre Ríos

También participó Emma Herrera, jugadora formada desde las categorías iniciales del Club La Unión y actualmente integrante de la categoría U13.

Emma fue convocada a la Selección de Entre Ríos U13 femenina y participó de la primera fase del Campeonato Argentino de Federaciones – Región NEA disputado en Las Breñas, Chaco.

El seleccionado entrerriano ganó sus tres encuentros ante Chaco, Corrientes y Misiones, se consagró campeón regional invicto y consiguió la clasificación a la siguiente instancia del Campeonato Argentino.

El presente de Emma refleja también el trabajo formativo sostenido que llevan adelante las instituciones deportivas de Colón desde las edades más tempranas.

174 kilómetros de esfuerzo y perseverancia

El intendente recibió además al atleta colonense Manuel Ezequiel Gómez, quien viene de protagonizar una destacada actuación en la Backyard Ultra Goya, disputada en Corrientes. Gómez completó 26 vueltas y aproximadamente 174 kilómetros, superando su propio récord personal y permaneciendo entre los dos últimos atletas en competencia.

La ultradistancia representa uno de los desafíos más exigentes del atletismo y requiere preparación física, fortaleza mental y la capacidad de sostener el esfuerzo durante más de un día de competencia.

Reconocimiento del Concejo Deliberante

En el marco del reconocimiento a estos logros deportivos, desde el Honorable Concejo Deliberante también se realizaron distinciones a los representantes del judo y a Emma Herrera.

La entrega estuvo encabezada por la viceintendenta y presidenta del HCD, María Dalleves, destacando el esfuerzo, la constancia y la representación que los jóvenes realizan de la ciudad en cada competencia.

Deportistas que representan a toda una ciudad

El encuentro permitió reunir distintas disciplinas alrededor de una misma realidad: jóvenes y adultos que entrenan diariamente en clubes, escuelas y espacios deportivos de Colón y que hoy comienzan a alcanzar instancias cada vez más importantes.

Desde la Municipalidad se destacó especialmente el acompañamiento de las familias, profesores y clubes, así como el rol que cumplen las Escuelas Deportivas Municipales para garantizar oportunidades de formación y crecimiento.

El reconocimiento busca además transmitir un mensaje a las nuevas generaciones: detrás de cada resultado existen años de constancia, disciplina y trabajo colectivo.