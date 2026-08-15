Colón: interceptaron a un adolescente tras sustraer prendas de un comercio

Un adolescente de 17 años fue interceptado durante la tarde de este viernes por personal policial, luego de ser señalado como el presunto autor de la sustracción de un par de zapatillas y una gorra de un comercio ubicado sobre calle San Martín, en la ciudad de Colón.

El procedimiento se inició cuando efectivos realizaban recorridas de prevención sobre calle Maipú y fueron alertados por un hombre que se encontraba persiguiendo al joven. Según manifestó, el adolescente había sustraído momentos antes los elementos del comercio donde trabaja.

Ante esta situación, los policías iniciaron la búsqueda y lograron localizar al sospechoso. Al advertir la presencia del móvil policial, el joven arrojó las prendas sustraídas a la vía pública con la intención de desprenderse de ellas, aunque fue interceptado pocos metros después.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Dr. Alejandro Perroud, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del episodio.

Finalmente, el adolescente fue trasladado a la Comisaría de Minoridad, donde quedó a disposición de sus progenitores, conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía.