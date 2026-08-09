Juraron los nuevos concejales estudiantiles del Concejo Deliberante Juvenil 2026

Con la participación de estudiantes, docentes, familias, autoridades municipales y concejales, se realizó la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante Juvenil 2026, instancia en la que veinte jóvenes prestaron juramento y asumieron formalmente la responsabilidad de representar a sus compañeros.

La actividad se desarrolló en el salón de actos de la Escuela N.º 1 «Juan José Paso» y contó con la presencia del intendente José Luis Walser y de la viceintendenta y presidenta del Honorable Concejo Deliberante, María Dalleves.

Participan de esta edición jóvenes de la Escuela N.º 15 «Hugo Da Silva», Escuela N.º 13 «René Favaloro», Instituto Madre Isabel Fernández, Escuela Normal «República Oriental del Uruguay» y Escuela Técnica N.º 2 «Canónigo Narciso Goiburu».

Durante su mensaje, el intendente José Luis Walser puso especialmente en valor que los nuevos concejales juveniles llegan a ese espacio a partir de la elección y la confianza de sus propios pares. «Primero, el compromiso es con sus compañeros que los eligieron para representarlos. Ahí hay algo de mucho valor para ustedes, sépanlo, porque sus compañeros confían en ustedes», expresó.

El Intendente destacó además que la experiencia supone aprender a convivir con diferentes miradas y construir acuerdos. «El compromiso es con sus pares elegidos, de poder trabajar de manera mancomunada, con diálogo, con distintos puntos de vista, porque eso es lo que nos hace crecer como comunidad», sostuvo.

Walser planteó ante los estudiantes uno de los conceptos centrales de la jornada: que las discusiones y decisiones públicas deben estar orientadas por el bien común. «El bien común, el bien del otro, ese es el objetivo que debería guiar cualquier discusión», afirmó.

Y agregó que durante el proceso los jóvenes tendrán la posibilidad de presentar sus ideas, defenderlas frente a sus pares y trabajar sobre propuestas vinculadas con la mejora de la ciudad. «Les va a tocar llevar sus ideas y defenderlas con otros pares; ideas que, por supuesto, tienen que ver con mejorar la vida de la ciudad o de otros», señaló.

Luego de prestar juramento, varios de los nuevos concejales compartieron sus primeras impresiones sobre la experiencia. Una de las estudiantes expresó: «Este momento me llenó de orgullo de poder estar acá, de poder representar a la juventud de ahora», y adelantó que junto a sus compañeros trabajan en una propuesta relacionada con la salud mental.

Benicio Velardez, de la Escuela N.º 13 «René Favaloro», definió la jornada como «un momento bastante importante» y destacó el valor de «estar acá con todos mis compañeros para lograr un objetivo común».

Por su parte, Mía Bourlot, del Instituto Madre Isabel Fernández, remarcó la dimensión formativa de la iniciativa: «Poder participar de esto es muy lindo porque aprendés cosas nuevas que en la escuela no se aprenden tan profundamente».

También Leo Castro, del Instituto Madre Isabel Fernández, destacó la voluntad de «ayudar a la comunidad» y la posibilidad de aprender a trabajar en equipo teniendo como referencia el bien común. Los nombres e instituciones forman parte de la nómina oficial del Concejo Deliberante Juvenil.

La viceintendente y presidente del HCD, María Dalleves, remarcó que el programa no solamente constituye una instancia de aprendizaje para los estudiantes. «El Concejo Deliberante Juvenil no solo acerca a los estudiantes a una vivencia ética y ciudadana profunda, sino que también nos brinda a los adultos una oportunidad invaluable: la de escuchar a nuestras juventudes y aprender de sus miradas, sus ideas y su sensibilidad ante los desafíos de nuestra comunidad», expresó.

Dalleves destacó además que el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes para transformar realidades mediante proyectos normativos constituye un ejercicio enriquecedor para toda la comunidad.

Walser aseguró que el Ejecutivo Municipal permanecerá a disposición de los jóvenes durante el desarrollo de esta nueva edición. «En mi rol de Intendente y desde nuestro equipo vamos a estar a disposición, acompañándolos y también tratando de implementar aquellas cosas que ustedes planteen como mejoras para nuestra ciudad. Ese es nuestro compromiso», manifestó.

El Presidente Municipal también agradeció especialmente a las familias y docentes que acompañan a los estudiantes, al Concejo Deliberante por sostener el programa y a la Escuela N.º 1 por poner nuevamente su histórico espacio a disposición de la comunidad. «Las miradas frescas de los gurises siempre traen cosas mejores», sintetizó

El Concejo Deliberante Juvenil busca acercar a estudiantes secundarios a la labor parlamentaria, promover la participación ciudadana y brindar herramientas para intervenir responsablemente en la vida democrática, interactuando con concejales, funcionarios y docentes y elaborando proyectos que representen a su generación.

Según el cronograma consignado para esta edición, las próximas sesiones tendrán lugar el 16 y el 30 de septiembre, a las 9:30 horas, en el recinto del HCD.

La Sesión Preparatoria marcó así el comienzo de una experiencia en la que veinte jóvenes tendrán la posibilidad de escuchar, debatir, proponer y transformar sus ideas en iniciativas para Colón.