Colón: un hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad

Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la noche del lunes en inmediaciones de la Comisaría de la Mujer, Minoridad y Violencia Familiar de Colón, luego de protagonizar un episodio de resistencia ante el personal policial.

El hecho ocurrió en la zona de calles Cabo 1° Pereyra y avenida San Martín, mientras su expareja se encontraba en la dependencia realizando una denuncia. En ese momento, el hombre se presentó en el lugar llevando en brazos a la hija de ambos, de un año de edad.

Según se informó, los efectivos advirtieron que el hombre presentaba signos compatibles con encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia. Ante esta situación, se le solicitó que ingresara a la dependencia para mantener una entrevista de contención y evaluación con personal del área de Minoridad local (ANAF).

Sin embargo, el hombre se negó a colaborar e intentó retirarse del lugar con la menor. Ante esta situación y debido a su comportamiento, los funcionarios policiales intervinieron para evitar que la situación pudiera representar un riesgo para la niña.

Finalmente, ante la resistencia del hombre y el incremento de su agresividad, los efectivos procedieron a reducirlo.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, el sujeto quedó formalmente aprehendido y fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia, imputado por el delito de resistencia a la autoridad.