Dos hombres fueron aprehendidos cuando intentaban robar cables en Colón

El procedimiento se concretó en la zona de Vieytes y Reibel, luego de varios llamados que alertaron sobre personas que estarían cortando cableado. La Policía secuestró herramientas que serían utilizadas para cometer el ilícito.

Dos hombres, de 23 y 30 años, fueron aprehendidos durante la mañana de este domingo en la ciudad de Colón, acusados de protagonizar un intento de robo de cables.

El procedimiento se inició luego de varios llamados recibidos en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia, que alertaban sobre la presencia de personas que estarían sustrayendo cableado en inmediaciones de las calles Vieytes y Reibel.

Hasta el lugar acudió personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón, que interceptó a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda.

Según se informó, ambos tenían en su poder distintos elementos de corte y, en el lugar, los efectivos constataron la presencia de cables que habían sido cortados y permanecían colgando.

Tras tomar conocimiento de la situación, la Unidad Fiscal en turno dispuso la aprehensión de ambos sujetos por el supuesto delito de robo en grado de tentativa en flagrancia.

Durante el procedimiento fueron secuestrados dos cuchillos, una tijera de hojalatero y una maza, elementos que podrían guardar relación con el hecho investigado.

Los dos aprehendidos fueron trasladados y alojados en sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por otra parte, la motocicleta en la que se desplazaban fue retenida por personal de Inspección Municipal.